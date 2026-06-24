Besim Muzaqi emërohet drejtor i spitalit “Sheikh Zayed” në Vushtrri
Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Ferit Idrizi, ka uruar Mrsc.Ph. Besim Muzaqin me rastin e emërimit të tij në pozitën e drejtorit të Spitalit “Sheikh Zayed”.
Përmes një postimi publik, Idrizi i ka dëshiruar Muzaqit punë të mbarë dhe suksese në drejtimin e institucionit shëndetësor, duke vënë theksin në rëndësinë e ofrimit të shërbimeve cilësore për qytetarët.
Ai ka bërë të ditur se gjatë takimit i ka shprehur drejtorit të ri gatishmërinë për bashkëpunim të plotë institucional, me synim përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve shëndetësore dhe rritjen e cilësisë së kujdesit për pacientët.
“Urime dhe punë të mbarë!”, ka shkruar Idrizi në urimin e tij drejtuar drejtorit të ri të Spitalit “Sheikh Zayed”. /Telegrafi/
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