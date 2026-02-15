Berisha: Rama po kërkon mburojë ligjore për veten! Me 20 shkurt, të shpëtojmë vendin nga narko-regjimi
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha në një videomesazh të publikuar në “Facebook” ka reaguar lidhur me deklaratën e kryeministrit Edi Rama i cili këtë të diele tha se do të ndërmarrë një nisme ligjore lidhur me pezullimin nga detyra të ministrave në rast kur janë në hetim.
Berisha në reagimin e tij e akuzon Ramën se po përpiqet të krijojë një mburojë ligjore për të shmangur pezullimin apo ndjekjen penale. Kryedemokrati theksoi se ligji lejon delegimin e kompetencave dhe se ekzistojnë vendime të firmosura nga zëvendësministra me autorizim.
Ai ndër të tjera bëri thirrje edhe për protestën e 20 shkurtit ku ftoi qytetarët të bashkohen me të sipas tij për të shpëtuar Shqipërinë nga narko-regjimi i Edi Ramës.
“Sot, në monologun e tij të mashtrimit, Edi Rama lëshoi gënjeshtrën e radhës. Ai u tha qytetarëve se paska funksione të padelegueshme. I tmerruar nga ultimatumi i Brukselit, nga anulimi i të gjitha takimeve që kishte në Mynih, ai përsëri, njëlloj si i mbyturi, kapet me fijen e barit.
Po bën përpjekjen e fundit për të krijuar një mburojë ligjore ndaj vetes së tij. Cilido që dëgjoi Edi Ramën të flasë për funksione të padelegueshme, për të kuptuar se ai gënjeu, jo njëherë, por gënjeu qindra herë vetëm për funksionin e kryeministrit.
Çka dua të them me këtë? Në arkivin e Këshillit të Ministrave, janë jo me dhjetëra, por me qindra vendime të firmosura me autorizimin e tij nga zëvendës-ministrat përkatës, sipas kohës. Por, përveç kësaj, ky është një përcaktim ligjor, i cili e lejon kryeministrin të autorizojë zëvendësin e tij për të firmosur.
Së dyti, vetë Kushtetuta ka parashikuar zëvendësimin, delegimin. Në rast se presidenti i Republikës fluturon, shkon jashtë vendit, zëvendësi i tij është kryetari i parlamentit, me Kushtetutë. Në rast se ministri nuk është, me autorizim të tij zëvendësohet nga zëvendësministri, i cili firmos për ministrin.
Pra, çfarë do të shohim ne nesër? Do të shohim një akt që s’e kemi parë kurrë ndonjëherë dhe nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë.
Deputeti Edi Rama paraqet në parlament amendamentin për të mbrojtur nga pezullimi, nga gjykatës apo kur e kapin në krim kryeministrin, Edi Rama. Kërkon pra, të krijojë një mburojë ligjore.
Me këtë rast, i tmerruar dhe nga protesta, ai përdori fjalët fyese, poshtëruese për njerëzit e idealeve më të larta, për misionarët e vërtetë. Sipas tij, ata janë rrugeçër, janë mercenarë, janë njerëz të paguar.
Unë i them Edi Ramës se, ata janë misionarët e shpëtimit të Shqipërisë. Dhe se, 20 shkurti është dita në të cilën idealet më fisnikëve të shqiptarëve, misionarët e këtij vendi, do të mbushin rrugët dhe sheshet e Tiranës për të shpëtuar Shqipërinë nga regjimi i drogës, krimit dhe vjedhjes së shqiptarëve, për të shpëtuar Shqipërinë nga narko-diktatori, Edi Rama”, tha Berisha./euronews/