Bëjini mirë llogaritë, Shqipëria po humbet avantazhin e “destinacionit të lirë”
Në Dhërmi dhe Jal, çmimet luhaten zakonisht nga 120 deri në 250 euro për natë.
Rritja e çmimeve në bregdetin shqiptar po e bën pushuesin vendas më të vëmendshëm ndaj krahasimit të çmimeve se kurrë më parë…
Për shumë vite, Shqipëria u promovua si alternativa ekonomike e Mesdheut, një destinacion ku mund të shijohej deti me kosto dukshëm më të ulëta se në Greqi, Kroaci apo Itali.
Por vera e vitit 2026 po tregon se ky avantazh po zbehet gradualisht. Sidomos në jug të vendit, çmimet e akomodimit, shërbimeve dhe të argëtimit janë rritur në nivele që po i detyrojnë pushuesit shqiptarë të bëjnë më shumë krahasime para se të rezervojnë pushimet.
Dhërmiu, Jala, Himara, Ksamili dhe Saranda mbeten ndër destinacionet më të kërkuara, por njëkohësisht edhe më të shtrenjtat. Sipas tarifave të publikuara nga strukturat akomoduese për sezonin veror 2026, një dhomë dyshe në një hotel me 3 ose 4 yje në Himarë dhe Sarandë kushton zakonisht nga 80 deri në 150 euro për natë gjatë korrikut dhe gushtit.
Në Dhërmi dhe Jal, ku oferta është më e kufizuar dhe kërkesa më e lartë, çmimet luhaten zakonisht nga 120 deri në 250 euro për natë, ndërsa resortet dhe vilat premium arrijnë shpesh në 300-400 euro për natë dhe në raste të veçanta edhe më shumë. Çmimet dyfishohen për dhoma me kapacitete më të mëdha në rastet e familjeve me dy ose më shumë fëmijë.
Edhe tregu i apartamenteve turistike nuk konsiderohet më ekonomik si dikur. Në Ksamil, një apartament për katër persona kushton zakonisht nga 100 deri në 180 euro për natë gjatë sezonit të pikut, ndërsa pronat me pamje nga deti apo pranë plazheve kryesore arrijnë lehtësisht mbi 200 euro për natë.
Kjo do të thotë se vetëm akomodimi për një familje mund të kushtojë nga 700 deri në mbi 1,500 euro për një javë pushime.
Ndërkohë, Shqipëria vazhdon të ketë një ofertë relativisht të kufizuar të hoteleve “all inclusive” krahasuar me Turqinë apo Egjiptin. Shumica e strukturave të këtij lloji ndodhen në zonën e Durrësit, Golemit, Shëngjinit dhe Velipojës. Paketat “all inclusive” për një familje me dy të rritur dhe dy fëmijë zakonisht kushtojnë nga 1,000 deri në 2,000 euro për një javë, në varësi të hotelit, periudhës së rezervimit dhe nivelit të shërbimit.
Megjithatë, edhe në këto raste, shumë operatorë turistikë vërejnë se diferenca me paketat e ngjashme në Antalia apo në resortet egjiptiane është bërë shumë më e vogël se në të kaluarën, ndërsa oferta e aktiviteteve, sipërfaqja e resorteve dhe numri i shërbimeve të përfshira shpesh mbeten më të kufizuara.
Kostot nuk mbarojnë me akomodimin. Në shumë plazhe private, një set me dy shezlongë dhe çadër kushton nga 15 deri në 30 euro në ditë, ndërsa në zonat më ekskluzive të Jalës dhe Dhërmiut çmimet arrijnë shpesh 40 deri në 50 euro. Për një familje që kalon shtatë ditë pushime, vetëm shezlongët mund të shtojnë 150-300 euro në faturën totale.
Edhe ushqimi po zë një peshë gjithnjë e më të madhe në buxhetin e pushimeve. Një drekë ose darkë për një familje me katër persona në zonat turistike kushton zakonisht nga 40 deri në 80 euro, ndërsa në restorantet më të frekuentuara pranë vijës bregdetare, fatura mund të kalojë lehtësisht 100 euro.
Nëse shtohen mëngjeset, pijet, akulloret, aktivitetet argëtuese dhe transporti lokal, shpenzimet ditore mund të arrijnë 70-150 euro edhe pa përfshirë hotelin.
Agjencitë turistike të kontaktuara thonë se janë këto kosto që e bëjnë pushuesin shqiptar më krahasues se kurrë më parë. Sipas tyre, në vend që të zgjedhë automatikisht bregdetin vendas, ai po krahason çmimet me Korfuzin, Halkidikin, Pargën apo paketat “all inclusive” në Turqi. Për një familje me katër anëtarë, diferenca mes një jave pushime në Jug të Shqipërisë dhe një pakete të organizuar jashtë vendit është ngushtuar ndjeshëm.
Në disa raste, sidomos kur rezervimi bëhet disa muaj përpara, një paketë në Turqi me fluturim, transfertë, ushqim dhe pije të përfshira mund të rezultojë me kosto të ngjashme ose edhe më të ulët se një pushim i organizuar individualisht në bregdetin shqiptar./Monitor.al