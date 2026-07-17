Baush: Ekonomia e Maaqedonisë ka hapësirë për një rritje të lehtë të pagave
Analisti ekonomik, Abil Baush shpjegon se sipas treguesve ekonomikë, ekonomia ka hapësirë për një rritje të lehtë të pagave.
"Në tremujorin e parë të vitit 2026, rritja reale e PBB-së ishte 3.1%, papunësia ishte 11.3%, dhe paga mesatare neto në prill arriti në 48,779 denarë.
Kjo do të thotë që aktiviteti ekonomik dhe pagat janë në rritje, por rritja duhet të kalibrohet me kujdes, veçanërisht pasi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme sigurojnë rreth 73% të punësimit dhe nuk kanë të gjitha të njëjtën fuqi financiare", tha Baush.
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