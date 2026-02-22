Banorët e Grabanicës dhe Zajmit bllokojnë magjistralen Prishtinë–Pejë, kërkojnë zgjidhje për çështjet pronësore
Banorët e fshatit Grabanicë dhe Zajm në komunën e Klinës kanë nisur protestë, duke bllokuar për qarkullim rrugën magjistrale Prishtinë–Pejë, në shenjë pakënaqësie lidhur me problemet e pronësisë.
Protestuesit kanë dalë me parulla dhe thirrje kundër asaj që e cilësojnë si padrejtësi pronësore, duke kërkuar ndërhyrje institucionale për zgjidhjen e rasteve të kontestuara.
Sipas tyre, pas kthimit të shqiptarëve në pronat e tyre pas luftës, në disa raste janë regjistruar të drejta pronësie për më shumë se një person, çka ka krijuar konflikte juridike dhe paqartësi pronësore.
Banorët pretendojnë se disa prona të blera nga serbët në vitet ’70 janë përkthyer më pas në emër të personave të tjerë, duke u mohuar të drejtën ligjore të pronarëve aktualë.
Në vendin e ngjarjes janë angazhuar zyrtarë të shumtë policorë, të cilët po sigurojnë rendin publik dhe po menaxhojnë qarkullimin e automjeteve, ndërsa situata po monitorohet nga autoritetet kompetente. /Telegrafi/