Avokati i Thaçit ngre shqetësime për të drejtën e ankesës në procesin gjyqësor
Avokati i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Luka Mishetiq ka reaguar përmes një postimi në platformën X, duke ngritur shqetësime lidhur me efektivitetin e së drejtës për apelim në rastet që kanë të bëjnë me standardet e gjykimit të drejtë.
Sipas Mishetiq gjatë vlerësimit të efektivitetit të së drejtës për të apeluar shkeljet e mundshme të standardeve të gjykimit të drejtë, duhet të merret parasysh konteksti i përgjithshëm i procesit gjyqësor.
“Konteksti duhet të merret në konsideratë gjatë shqyrtimit të efektivitetit të së drejtës për të apeluar shkeljet e standardeve të gjykimit të drejtë. Të pandehurit në çështjen Thaçi etj. për krime lufte kanë iniciuar 37 apele të ndërmjetme dhe secila prej tyre është refuzuar nga Paneli i Apelit”, ka shkruar ai në X.
Me këtë deklaratë, avokati i Thaçit ka lënë të kuptohet se mbrojtja ka shqetësime për mënyrën se si janë trajtuar ankesat e paraqitura gjatë procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. /Telegrafi/
Context should be considered in accessing the effectiveness of the right to appeal violations of fair trial standards. The Defendants in the Thaçi et al. war crimes case have initiated 37 interlocutory appeals, and every single one of them has been rejected by the Appeals Panel. https://t.co/yq3ENYf9dT
— Luka Misetic (@MiseticLaw) June 17, 2026