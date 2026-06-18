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Avokati i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Luka Mishetiq ka reaguar përmes një postimi në platformën X, duke ngritur shqetësime lidhur me efektivitetin e së drejtës për apelim në rastet që kanë të bëjnë me standardet e gjykimit të drejtë.

Sipas Mishetiq gjatë vlerësimit të efektivitetit të së drejtës për të apeluar shkeljet e mundshme të standardeve të gjykimit të drejtë, duhet të merret parasysh konteksti i përgjithshëm i procesit gjyqësor.

“Konteksti duhet të merret në konsideratë gjatë shqyrtimit të efektivitetit të së drejtës për të apeluar shkeljet e standardeve të gjykimit të drejtë. Të pandehurit në çështjen Thaçi etj. për krime lufte kanë iniciuar 37 apele të ndërmjetme dhe secila prej tyre është refuzuar nga Paneli i Apelit”, ka shkruar ai në X.

Me këtë deklaratë, avokati i Thaçit ka lënë të kuptohet se mbrojtja ka shqetësime për mënyrën se si janë trajtuar ankesat e paraqitura gjatë procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. /Telegrafi/


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