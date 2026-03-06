Avokati Fetahu: Dekreti i presidentes për shpërndarjen e Kuvendit është kushtetues
Avokati Faton Fetahu ka vlerësuar se është fakt i pakontestueshëm se ka dështuar zgjedhja e Presidentit brenda afatit prej më së voni 30 ditëve para përfundimit të mandatit të Presidentes aktuale.
Fetahu përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se po ashtu është fakt i pakontestueshëm se afati 60-ditor për zhvillimin e procedurës për zgjedhjen e Presidentit, sipas nenit 82 (3), ka filluar të rrjedhë nga data 5 janar dhe ka përfunduar dje, më 5 mars 2026.
“Presidenti nuk është zgjedhur dhe, për pasojë, në mënyrë automatike vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Prandaj, dekreti i Presidentes për shpërndarjen e Kuvendit, si rezultat i dështimit për ta zgjedhur Presidentin sipas afateve të mësipërme, është plotësisht kushtetues. Zgjedhjet duhet të mbahen brenda 45 ditësh nga shpallja e tyre”, ka shkruar Fetahu. /Telegrafi/