AUV: Kafenetë, piceritë, furrat e bukës dhe operatorët tjerë të ushqimit në Gostivar e respektojnë ndalesën për përdorimin e ujit
Kafenetë, piceritë, furrat e bukës, ëmbëltoret dhe operatorët e tjerë të ushqimit në rajonin e Gostivarit po i përmbahen ndalimit të përdorimit të ujit, treguan inspektimet e jashtëzakonshme të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), të kryera të martën.
Siç informon AUV, inspektorët kryen 70 inspektime të jashtëzakonshme, të cilat përfshinë kafene, piceri, furra buke, ëmbëltore,qebaptore, prodhim dhe paketim frutash dhe perimesh, tregtarë dhe operatorë të tjerë të ushqimit. Theksi gjatë kontrolleve u vu në përcaktimin nëse operatorët nga ky rajon i përmbahen ndalimit të miratuar të AUV për përdorimin e ujit nga sistemi i furnizimit me ujë të Gostivarit.
"Nuk janë vendosur lëshime midis operatorëve në këtë seksion – për servirjen dhe për larjen e enëve, sipërfaqeve të punës dhe pajisjeve, ndalimi u respektua dhe u përdorën ujë i paketuar dhe ujë i sigurt në zbatimin e proceseve të punës. U përcaktua se gota dhe enë plastike dhe letre përdoren për t'u shërbyer mysafirëve në objektet e hotelerisë", njofton AUV.
Gjithashtu shtojnë se gjatë kontrolleve janë përcaktuar mospërputhje – masa të pazbatuara për dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim (5 operatorë), si dhe kontrolle të detyrueshme shëndetësore të pazbatuara të punonjësve te 18 operatorë.
"U gjetën edhe 11 subjekte juridike që nuk ishin të regjistruar si operatorë ushqimorë pranë AUV-së, për të cilat, përveç gjobës, u është dhënë edhe ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë deri në regjistrim. U përcaktua se dy operatorë lëshonin në qarkullim ushqim të pasigurt në një sasi prej 18 kilogramësh (hot dog, qumësht i thartë, kos, sallam i prerë në feta, gjalpë) të cilët u shkatërruan në mënyrë të padëmshme", theksojnë nga AUV./Telegrafi/