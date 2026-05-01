Autostrada Trebenisht-Qafë Thanë, UNESCO, së shpejti në Strugë
UNESKO pritet të vijë për inspektim në rajonin e Ohrit në fund të majit ose në mes të qershorit. Mes 29 deri 31 maj ose 12 deri 14 qershor ekipi i tyre duhet të jetë në Ohër.
Është paraparë që ata të vizitojnë edhe trasenë ku fillimisht ishte planifikuar të ndërtohej autostrada nga Trebenishti deri në Qafë Thanë. Por Struga nuk është përfshirë në projektin aktual për autostradën Trebenisht–Qafë Thanë. Ai ishte paraparë si projekt me sistem të mbyllur, me hyrje te Trebenishti dhe dalje para Qafë Thanës.
“Që dje e vumë në përdorim nyjën rrugore të Trebenishtit. Kjo është nyja nga e cila duhet të fillojë autostrada e re nga Trebenishti deri në Qafë Thanë dhe kjo është dëshmia më e mirë se kjo Qeveri është e përkushtuar ta ndërtojë atë autostradë. Përndryshe nuk do ta ndërtonim atë nyje dhe nuk do të shpenzonim mjete aty. Por tani vendimi nuk është në duart tona. Në perspektivë mendoj se ky vendim është i mirë, sepse duhet të lëmë hapësirë edhe për gjeneratat e ardhshme”, deklaroi Aleksandar Nikolloski – Ministër i Transportit dhe Lidhjeve.
Ndërkohë, kryeministri Hristijan Mickoski premton se segmenti prej 57 kilometra i autostradës Kërçovë–Ohër do të përfundojë deri në vitin 2027.
“Presim që, sipas paralajmërimeve të mëparshme, rruga nga Kërçova deri në Ohër të hapet plotësisht më së voni në tremujorin e parë të vitit 2027. E dini me çfarë sfida u përballëm. Kredia nga banka kineze “Exim” u anulua, andaj me bankat komerciale vendase krijuam sindikat dhe projekti do të realizohet plotësisht deri në fund”, tha Hristijan Mickoski, Kryeministër.
Pas bisedimeve me UNESKO-n, në qershor pritet të dihet qëndrimi përfundimtar për trasenë më të mirë të mundshme. Aksi Trebenisht–Qafë Thanë duhej të lidhej me autostradën në ndërtim Ohër–Kërçovë, e cila pritet të përfundojë në fund të vitit 2026 ose në mes të vitit 2027. Kostoja përfundimtare e ndërtimit pritet të arrijë 760–770 milionë euro, ose rreth 13.5 milionë euro për kilometër./Alsat.mk.