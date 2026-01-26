Automjeti antiplumb u qëllua me armë të rënda – ky thuhet të jetë momenti i pritës ndaj kryetarit të një bashkie në Filipine
Tre persona të armatosur në një pritë që synonte një kryetar bashkie në provincën Maguindanao del Sur në Filipinet jugore u vranë, ndërsa dy nga shoqëruesit e sigurisë së kryetarit të bashkisë u plagosën në një sulm të ndodhur të dielën.
Policia tha se prita ndodhi të dielën herët në mëngjes, ndërsa kryetari i bashkisë së Shariff Aguak po udhëtonte me automjetin e tij antiplumb.
Kryetari i bashkisë nuk u lëndua.
Mjeti rezervë i kryetarit të bashkisë u qëllua gjithashtu me plumba gjatë sulmit, shtoi policia, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sipas hetuesve, të dyshuarit ishin në një furgon të vogël kur hapën zjarr ndaj konvoit me dy makina.
Autoritetet nisën një operacion ndjekjeje që rezultoi në një shkëmbim zjarri të shkurtër, duke rezultuar në vdekjen e tre të dyshuarve.
Policia tha se armë zjarri me fuqi të lartë u gjetën në furgonin e vogël.
Kryetari i bashkisë së Shariff Aguak i ka mbijetuar dy atentateve për vrasje në pesë vitet e fundit, sipas raporteve të mediave lokale, duke nënvizuar shqetësimet e vazhdueshme të sigurisë në zonë.
Ndërkohë, disa pamje që po qarkullojnë në mediat sociale thuhet se tregojnë momentin e sulmit.
Në klipin që është bërë viral, shihet se dy të dyshuar zbritën nga një furgon i vogël.
Njëri prej tyre qëlloi me RPG-7 (një hedhës predhash i projektuar për të goditur automjete të blinduara, fortifikime dhe objektiva të ngjashëm) ndërsa një tjetër filloi të qëllonte me plumba drejt konvojit.
Pastaj qëlluan një predhë drejt automjetit të kryetarit të bashkisë.
Pasi u godit, automjeti vazhdoi të lëvizte, duke shpëtuar jetën e zyrtarit.Motivi i sulmit nuk dihet ende ndërsa policia ka nisur një hetim të detajuar për këtë çështje. /Telegrafi/