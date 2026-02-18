Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë në Kosovë
Arsim Berisha është emëruar zëvendësministër i Ministria e Shëndetësisë nga kryeministri i Kosova, Albin Kurti. Vendimi u bë publik më 18 shkurt 2026.
Dr. Berisha ka mbajtur të njëjtën pozitë edhe gjatë mandatit të kaluar, duke sjellë përvojë në udhëheqjen e politikave shëndetësore.
Kryeministri Kurti e uroi Berishën për emërimin dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja.
“I uroj suksese Dr. Arsim Berishës në këtë detyrë të rëndësishme dhe pres që së bashku të vazhdojmë përmirësimin e sistemit shëndetësor në vend”, thuhet në njoftim.
Emërimi i Berishës synon të forcojë menaxhimin dhe zbatimin e politikave shëndetësore në nivel qendror dhe të vazhdojë projekte kyçe në sektorin e shëndetësisë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals