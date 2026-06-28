Arrestohet një person në Kamenicë, dyshohet se i vuri zjarrin punëtorisë së babait
Një person është arrestuar nga Policia e Kosovës në Kamenicë, nën dyshimin për zjarrvënie dhe tentim zjarrvënieje.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 27 qershor 2026, rreth orës 22:40, ku i dyshuari dyshohet se i ka vënë zjarrin punëtorisë së babait të tij, si dhe ka tentuar t’i vërë zjarrin edhe punëtorisë së një ankuesi tjetër.
Policia ka ndërhyrë në vendin e ngjarjes dhe ka arrestuar të dyshuarin.
Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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