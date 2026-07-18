Ariu futet në pishinën e fëmijëve për t’u freskuar nga vapa
Një ari i zi i Kolorados u kap në kamera duke mposhtur vapën e verës duke u zhytur në pishinën e fëmijëve në oborrin e shtëpisë së një banori.
Katie Cole ndau një video nga vizita e ariut në pishinën që e kishte mbushur me ujë në oborrin e shtëpisë së saj në zonën e Steamboat Springs.
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Cole tha se ishte e lumtur që ariu ishte në gjendje ta përdorte atë për t’u freskuar nga vapa e verës.
Parqet dhe Jeta e Egër e Kolorados paralajmëruan në fillim të verës se shikimet e arinjve në shtet ka të ngjarë të rriten për shkak të kushteve të thatësirës. /Telegrafi/
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