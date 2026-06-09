Apple konfirmoi se cilat pajisje do të marrin iOS 27 dhe macOS Golden Gate
Pas prezantimit të iOS 27, macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27 dhe watchOS 27 në konferencën WWDC 2026, Apple publikoi zyrtarisht listën e pajisjeve që do t’i mbështesin sistemet e reja operative.
Lajmi i mirë është se asnjë model i mbështetur nga versionet aktuale nuk është hequr nga lista, megjithëse funksionet më të avancuara të inteligjencës artificiale do të jenë të rezervuara për pajisjet më të reja.
iPhone (iOS 27)
iOS 27 do të jetë i disponueshëm për të gjithë telefonat që mbështesin iOS 26, përfshirë:
iPhone SE (gjenerata e dytë dhe më të rinjtë)
Serinë iPhone 11 (iPhone 11, 11 Pro dhe 11 Pro Max)
Të gjitha modelet e serive iPhone 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17.
iPad (iPadOS 27)
Përditësimi i ri do të jetë i disponueshëm për:
iPad mini (gjenerata e 6-të dhe më të rinjtë)
iPad standard (gjenerata e 9-të dhe më të rinjtë)
iPad Air (gjenerata e 4-të dhe më të rinjtë)
iPad Pro 11-inç (gjenerata e 2-të dhe më të rinjtë)
iPad Pro 12.9-inç (gjenerata e 4-të dhe më të rinjtë)
Të gjithë modelet iPad Pro me çip M4 ose më të ri.
Mac (macOS 27 Golden Gate)
Nga ky vit, macOS 27 Golden Gate mbështet vetëm kompjuterët Mac me çipa Apple Silicon (seria M). Pajisjet e përputhshme janë:
MacBook Air (2020 e më të rinj)
MacBook Pro (2020 e më të rinj)
Mac mini (2020 e më të rinj)
iMac (2021 e më të rinj)
Mac Studio (2022 e më të rinj)
Mac Pro me Apple Silicon
MacBook Neo i ri.
Apple Watch (watchOS 27)
Sistemi i ri watchOS 27 do të mbështetet nga:
Apple Watch SE 3
Apple Watch Series 9 dhe modelet më të reja
Apple Watch Ultra 2 dhe Ultra 3.
Apple ka paralajmëruar se funksionet e reja të Apple Intelligence dhe Siri AI do të kërkojnë pajisje më të fuqishme, ndaj jo të gjitha veçoritë do të jenë të disponueshme në çdo model të mbështetur. /Telegrafi/