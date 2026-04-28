Andonovski: Ligji i ri për sigurinë kibernetike krijon sistem qëndrueshmërie edhe në sektorin privat
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, sot mbajti fjalim në konferencën e biznesit mbi sigurinë kibernetike, kushtuar rregullores së re për sigurinë e sistemeve të rrjetit dhe informacionit dhe sfidave në mbrojtjen e infrastrukturës dixhitale.
Në fjalimin e tij, ministri theksoi se siguria kibernetike nuk mund të trajtohet më si një çështje teknike, por si një faktor kyç për qëndrueshmërinë e shtetit dhe funksionalitetin e ekonomisë.
“Në kushte të dixhitalizimit të plotë të shërbimeve, komunikimit dhe proceseve ekonomike, çdo incident kibernetik ka potencialin të transmetohet në të gjithë sistemin. Prandaj, qëndrueshmëria bëhet baza e transformimit dixhital”, theksoi Andonovski.
Ministri iu referua rëndësisë së Ligjit të ri për Sigurinë e Sistemeve të Rrjetit dhe Informacionit, i cili është në përputhje me Direktivën Evropiane NIS2, duke theksuar se thelbi i tij është në krijimin e një sistemi ku deri më tani ka pasur një qasje të fragmentuar.
"Me ligjin, për herë të parë, po përcaktojmë linja të qarta përgjegjësie, duke përcaktuar menaxhimin e rrezikut kibernetik dhe duke krijuar një kornizë për veprim të koordinuar si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Ne nuk po e bëjmë këtë vetëm për hir të harmonizimit me rregulloret evropiane, por si një reformë themelore institucionale", theksoi Andonovski.
Ai theksoi se një nga ndryshimet kryesore që sjell ligji është kalimi nga një qasje reaktive në një qasje proaktive ndaj sigurisë kibernetike, me organizatat që janë të detyruara të krijojnë sisteme të menaxhimit të rrezikut dhe vazhdimësisë së biznesit.
Theks i veçantë u vu në rolin e sektorit privat, i cili, siç u theksua, është një pjesë thelbësore e rezistencës kombëtare ndaj kibernetikës.