Anashkalimi i bllokimit të ekranit në Android i lejon Gemini të dërgojë SMS pa verifikim
Këto gjëra ndodhin herë pas here, veçanërisht kur kemi të bëjmë me softuer kaq kompleks me kaq shumë raste të vështira dhe akoma më shumë me softuer me privilegje të veçanta si aftësia e Gemini për të funksionuar nga ekrani i bllokimit.
Në qarqet tradicionale të "hakimit", kjo njihet si një dobësi anashkalimi i vërtetimit ose një anashkalim i ekranit të bllokimit. Është gjithmonë kaq interesante të vëzhgosh se çfarë gjërash gjejnë ose hasin shpesh njerëzit.
Megjithatë, është pak a shumë kështu: Përdoruesi ka çaktivizuar me vetëdije aksesin nga Gemini në aplikacione të caktuara si Mesazhet, kështu që natyrshëm, sapo dikush me akses fizik në pajisje përpiqet të telefonojë Gemini nga ekrani i bllokimit dhe t'i thotë të dërgojë një mesazh, telefoni kërkon një PIN. Deri tani gjithçka mirë.
Tani pjesa "magjike" dhe qartësisht e prishur - përdoruesi më pas shtyp butonin "Shto bashkëngjitje" njëkohësisht me butonin Vazhdo, dhe kjo anashkalon PIN-in për ndonjë arsye.
Dhe prej andej, nuk janë vetëm privilegjet e mesazheve SMS. Videoja tregon se "sulmuesi" arriti të riaktivizojë aksesin në WhatsApp, edhe pse më parë ishte çaktivizuar edhe në cilësimet e Gemini. Gjëra interesante.
Me sa duket, kjo dobësi e veçantë është raportuar që nga maji në Android 16 dhe është "e njohur" nga Google, dhe një zgjidhje është duke u përgatitur tashmë.
Ajo ndikon edhe më shumë sesa vetëm pajisjet Pixel, megjithëse nuk kemi informacion përfundimtar se cilat versione të Android janë të ndjeshme.
Sidoqoftë, siç thamë, këto gjëra ndodhin herë pas here dhe jo vetëm në Android. Për shembull, të gjitha komunitetet e dedikuara online po kërkojnë kushte të tilla të anashkalimit të rasteve të skajit në iOS dhe shpesh me qëllim më keqdashës sesa thjesht dërgimi i një SMS-je të paautorizuar, si zhbllokimi dhe rishitja e telefonave të vjedhur të bllokuar. /Telegrafi/
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