Ambasadori Ajeti takon kryeministrin e Baden-Württembergut, paralajmëron kapitull të ri bashkëpunimi me Kosovën
Ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti, ka zhvilluar një takim me kryeministrin e Landit gjerman të Baden-Württembergut, Cem Özdemir duke e cilësuar atë si fillimin e një kapitulli të ri në partneritetin ndërmjet Republikës së Kosovës dhe këtij landi.
Përmes një postimi, Ajeti bëri të ditur se ishte ambasadori i parë i një shteti evropian që u prit në takim nga Özdemir pas marrjes së detyrës si kryeministër i Baden-Württembergut.
Sipas ambasadorit, takimi konfirmoi marrëdhëniet e forta që Kosova dhe Baden-Württembergu kanë ndërtuar ndër vite në rrafshin historik, politik, ekonomik dhe kulturor.
"Riafirmuam angazhimin tonë të qartë për ta thelluar më tej këtë partneritet dhe për ta institucionalizuar bashkëpunimin ndërmjet dy qeverive tona", theksoi Ajeti.
Ai vuri në pah se Baden-Württembergu është landi me mërgatën më të madhe kosovare në Gjermani, duke e cilësuar diasporën si një urë të rëndësishme lidhëse mes dy vendeve. Gjithashtu, sipas tij, kompanitë nga Kosova dhe Gjermania po japin një kontribut të rëndësishëm në zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar.
Ajeti theksoi edhe lidhjet e ngushta në transportin ajror, duke bërë të ditur se vetëm gjatë kësaj jave janë planifikuar 25 fluturime direkte ndërmjet Prishtinës dhe Shtutgartit, si dhe katër fluturime të tjera me Karlsruhen/Baden-Baden. Sipas tij, këto linja ajrore janë dëshmi e lidhjeve të forta mes qytetarëve, familjeve dhe bizneseve të dy vendeve.
Ndërkaq,, ambasadori u shpreh optimist për të ardhmen e bashkëpunimit, duke theksuar se mbi bazën e marrëdhënieve ekzistuese do të krijohen mundësi të reja për forcimin e partneritetit politik, ekonomik dhe kulturor ndërmjet Kosovës dhe Baden-Württembergut. /Telegrafi/