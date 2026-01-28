Amazon dërgon gabimisht një email që konfirmon shkurtimet e vendeve të punës
Gjiganti amerikan i teknologjisë Amazon i ka informuar punonjësit për një raund të ri pushimesh nga puna në nivel global në një email, që me sa duket është dërguar gabimisht.
Një draft emaili i shkruar nga Colleen Aubrey, një zëvendëspresidente e lartë në Amazon Web Services (AWS), u përfshi si pjesë e një ftese kalendarike të dërguar nga një asistente ekzekutive për një numër punonjësish të Amazon vonë të martën, transmeton Telegrafi.
Në email, Aubrey i referohet një numri punonjësish në SHBA, Kanada dhe Kosta Rika që janë pushuar nga puna si pjesë e një përpjekjeje për të "forcuar kompaninë".
Mesazhi, i cili është parë nga BBC, me sa duket është ndarë gabimisht, pasi u anulua shpejt. Një zëdhënës i Amazon nuk pranoi të komentojë.
Titulli i ftesës ishte "Dërgo email për projektin Dawn", një referencë e dukshme për emrin e koduar të Amazon për shkurtimet e vendeve të punës.
Ndërsa emaili e bënte të qartë se pushimet nga puna po ndodhnin në Amazon, punonjësit nuk ishin informuar ende zyrtarisht.
"Ky është një vazhdim i punës që kemi bërë për më shumë se një vit për të forcuar kompaninë duke zvogëluar shtresat, duke rritur pronësinë dhe duke hequr burokracinë, në mënyrë që të mund të veprojmë më shpejt për klientët", thuhej në email.
"Ndryshime të tilla janë të vështira për të gjithë. Këto vendime janë të vështira dhe merren me kujdes, ndërsa pozicionojmë organizatën tonë dhe AWS për suksesin e ardhshëm", shtohej në email.
Amazon njoftoi shkurtime të 14,000 vendeve të punës në fund të tetorit.
Ky raund i dytë i pushimeve nga puna ishte pritur nga punonjësit e Amazon për javë të tëra, sipas një ish-punonjësi që kërkoi të mos identifikohej.
Kuptimi i gjerë midis punonjësve kishte qenë se shefat kishin ndërmend të shkurtonin një total prej rreth 30,000 rolesh, shtoi ish-punonjësi, i cili u largua nga kompania si pjesë e shkurtimeve në tetor.
Firma pritej të arrinte atë numër shkurtimesh vendesh pune me një raund tjetër të madh pushimesh nga puna këtë muaj, të ndjekura nga shkurtime të mëtejshme deri në fund të majit.
Ndërsa punonjësit e pushuar nga puna u ftuan të riaplikonin për pozicione të lira në Amazon, numri i roleve të tilla ishte i kufizuar. Njerëzit që nuk u zhvendosën në një rol tjetër morën pagesë për ndërprerjen e punësimit bazuar në kohëzgjatjen e punësimit në kompani. /Telegrafi/