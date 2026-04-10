Al mund të parashikojë herët dështimin e zemrës - mjeti i ri jep shpresë
Shkencëtarët e Oksfordit kanë zhvilluar një mjet të thjeshtë të Al që mund të parashikojë rrezikun e dështimit të zemrës pesë vjet para se të zhvillohet.
Më shumë se 60 milionë njerëz në mbarë botën vuajnë nga kjo gjendje në të cilën zemra nuk mund të pompojë gjak në të gjithë trupin aq mirë sa duhet.
Ekspertët thonë se zbulimi i rasteve përpara se ato të zhvillohen në pamjaftueshmëri kardiake do të ishte një hap i madh përpara.
Mjekët mund të përgatiten më mirë dhe ta menaxhojnë gjendjen në një fazë më të hershme ose edhe ta parandalojnë atë plotësisht.
Deri më tani, nuk kishte pasur një mënyrë për të parashikuar me saktësi dështimin e zemrës duke përdorur skanime rutinë kardiake CT, sipas studiuesve.
Mjeti u ofron mjekëve një rezultat të rrezikut të pacientit që mund t'i ndihmojë ata të marrin vendime në lidhje me kujdesin, siç është se sa nga afër duhet të monitorohen pacientët.
Ai u përdor te 72,000 pacientë në Angli , të cilët u ndoqën për një dekadë pas skanimeve të tyre CT.
Dhe parashikoi rrezikun e tyre për të zhvilluar pamjaftueshmëri kardiake në pesë vitet e ardhshme me saktësi 86%.
Rezultatet u botuan në Journal of the American College of Cardiology. /Telegrafi/