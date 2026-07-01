Akuzat për lidhje të politikës serbe me krimin e organizuar, gazetarët dhe ekspertët: Shteti i ndërthurur me botën kriminale
Një valë e re përballjesh mafioze në Serbi ka rihapur çështjen e lidhjeve midis SNS-së në pushtet dhe krimit të organizuar.
Në të njëjtën kohë, kriza e besimit po prek gjithnjë e më shumë jo vetëm votuesit e opozitës, por edhe disa nga mbështetësit e Vuçiqit.
Rasti i vrasjes në restorantin "27" në Senjak mori disa kthesa të mëdha brenda dy javësh. Nga teza fillestare se kreu i Departamentit të Policisë në Beograd, Veselin Miliq, ndihmoi në fshehjen e provave, deri te fakti se ai nuk ishte fare në vendngjarje kur Sasha Vukoviq Boske vrau Aleksandar Neshoviq Baja.
Por për shumë qytetarë të Serbisë, pyetja më e rëndësishme mbeti e pandryshuar - çfarë bënte kreu i departamentit më të madh të policisë në vend me dy anëtarë të shquar të mjedisit kriminal.
Për Stevan Dojčinović-in, kryeredaktorin e portalit kërkimor KRIK, nuk ka asgjë spektakolare në këtë rast.
“Fakti që kemi një shef policie i cili është i lidhur me krimin dhe merr pjesë në akte kriminale është një fakt plotësisht i njohur që është vërtetuar shumë herë”, tha Dojçinoviq për DW.
Ai pohon se shteti serb, pra Partia Progresive Serbe (SNS), e cila mban të gjitha levat e pushtetit, është e ndërthurur drejtpërdrejt me krimin e organizuar .
“Por shteti nuk ka një partner të qëndrueshëm, por varësisht nga rrethanat, ai shikon se me kë të bashkëpunojë nga mjedisi kriminal. Deri në vitin 2021, shteti bashkëpunoi shumë ngushtë me nëngrupet e klanit Kavaçki, dhe më pas gjërat ndryshuan - pastaj ata u bënë armiq të shtetit dhe shteti filloi të bashkëpunonte me grupin kundërshtar”, thotë Dojçinoviq.
Sipas tij, ishin këto aleanca në ndryshim që kontribuan në konfrontimet e përgjakshme në ilegalitetin serb. Gjatë dekadës së kaluar, më shumë se njëqind njerëz u vranë në likuidimet e mafias, shpesh në mes të ditës dhe në vende publike.
Kjo është arsyeja pse, thotë ai, vrasja e fundit nuk ishte e pazakontë.
"Ai rast u bë i madh sepse i përshtatej SNS-së të ishte e madhe. Sepse brenda SNS-së, rryma të ndryshme bashkëpunojnë me grupe të ndryshme kriminale që tani janë në luftë", shpjegon Dojçinoviq.
Një dekadë provash
Gjatë dhjetë viteve të fundit, akuzat për lidhje midis elitës politike të Serbisë dhe krimit të organizuar janë vërtetuar nga procedurat gjyqësore, deklaratat e dëshmitarëve, komunikimet e deshifruara nga aplikacionet Sky dhe vitet e punës së gazetarëve investigativë.
Sipas gazetarit Branko Çeçen, kjo marrëdhënie midis SNS-së në pushtet dhe botës kriminale daton që nga fillimi i sundimit të Aleksandar Vuçiq.
«E shohim këtë kryesisht në faktin se njerëzit që papritmas fillojnë të marrin punë nga shteti vijnë direkt nga mjedisi kriminal, siç janë Zvonko Veselinović dhe Milan Radojičić», thotë Čečen.
Një nga shembujt më mbresëlënës erdhi nga hetimi kundër Veljko Belivuk, udhëheqësit të dyshuar të një prej grupeve më famëkeqe të krimit të organizuar në Serbi.
Sipas raportimit të KRIK nga gjyqi, Belivuk u tha prokurorëve se kishte vendosur “të tregonte gjithçka” rreth marrëdhënies së grupit të tij me Presidentin Vuçiq, Ministrin e Brendshëm të atëhershëm Aleksandar Vulin, vëllain e Vuçiqit dhe zyrtarë të tjerë që u kërkuan atyre favore, “dhe tani ata bëjnë sikur nuk i njohin ata”.
Dojčinović gjithashtu përmend mesazhet Vacap të gjetura në telefonin e Belivuk pas arrestimit të tij në vitin 2016, të cilat ai pretendon se zbulojnë zinxhirin komandues.
“Belivuk kërkoi miratimin e një anëtari shumë të rëndësishëm dhe me ndikim të Xhandarmërisë, Nenad Vuçkoviq Vuçek, dhe ai i përgjigjej Dijana Hrkaloviqit, e cila ishte një person tjetër në polici, e cila më pas u përgjigjej shefave të saj, ministrit dhe presidentit, padyshim”, thotë Dojçinoviq.
Një provë tjetër u shfaq në vitin 2023, kur KRIK publikoi një regjistrim audio në të cilin dëgjohet Vuçkoviq duke udhëhequr një takim të një grupi kriminal, duke diskutuar çështje kriminale dhe duke u mburrur se rrjeti i tij "e mban të gjithë forcën policore në duart e veta".
Siç theksojnë si Dojçinoviq ashtu edhe Çeçen, marrëdhënia midis shtetit dhe krimit të organizuar nuk është vetëm çështje korrupsioni. Është një marrëveshje që u sjell dobi të dyja palëve: shteti ofron mbrojtje dhe grupet kriminale kryejnë detyra të caktuara në këmbim.
Gjatë protestave që kanë përfshirë Serbinë gjatë dy viteve të fundit, gazetarët investigativë identifikuan anëtarë të grupeve kriminale midis burrave që ishin të vendosur në të ashtuquajturin Çaciland dhe që sulmuan demonstruesit.
Për vite me radhë, persona nga krimi i organizuar janë lidhur edhe me grupe tifozësh që kontrollojnë tribunat dhe organizatat e tifozëve, gjë që siguron që thirrjet kundër Vuçiqit të dëgjohen sa më rrallë të jetë e mundur në stadiume.
"Shteti nuk e mbron një kartel droge vetëm që ai të dërgojë disa dhjetëra njerëz për të sulmuar protestuesit. Gjëja kryesore janë paratë. Individët që udhëheqin shtetin gjithashtu marrin një pjesë të të ardhurave. Ky është motivimi kryesor. Por, meqenëse ata punojnë së bashku, sigurisht, sa herë që kanë nevojë për fuqi punëtore për rrugën ose stadiumin, ata mund t'i telefonojnë kriminelët dhe ata janë të detyruar të përgjigjen", shton Dojçinoviq.
Ndërmarrje të përbashkëta politiko-kriminale
Ilustrimi më i qartë i kësaj marrëdhënieje është Jovanjica, një nga plantacionet më të mëdha të marijuanës në Evropë, e zbuluar në vitin 2019 jo shumë larg Beogradit.
Pronari i saj, Predrag Koluvija, ka ndërtuar imazhin e një sipërmarrësi të suksesshëm për vite me radhë. Ai mori çmime shtetërore, priti zyrtarë të lartë shtetërorë në pronën e tij dhe mbajti lidhje të ngushta me anëtarët e policisë, Agjencinë e Sigurisë dhe Informacionit dhe Agjencinë e Sigurisë Ushtarake.
"Vetë shteti është i përfshirë në shpërndarjen e drogës», thotë Dojçinoviq. "Nuk po flasim më për korrupsionin në kuptimin që krimi u paguan zyrtarëve shtetërorë. Po flasim për shtetin që hyn në biznes të përbashkët me krimin".
Pavarësisht viteve të tëra hetimesh, procedurash gjyqësore dhe një numri gjithnjë e në rritje provash, asnjë nga rastet më të mëdha të krimit të organizuar në Serbi nuk ka çuar në përgjegjësi politike.
Sipas Dojçinoviqit, prokuroria përdor aplikacionin e deshifruar të komunikimit nga qielli për të ndjekur penalisht anëtarët e grupeve kriminale, por shmang të dhënat që çojnë te persona politikisht të ndjeshëm.
“Zyra e prokurorit në fakt përdor komunikimin Sky për të ndjekur kriminelët, por nuk dëshiron të prekë dhe të krijojë problem me politikanët në Serbi”, thotë Dojçinoviq.
Qeveria i hedh poshtë të gjitha akuzat dhe zyrtarisht pretendon se po udhëheq një luftë të vendosur kundër krimit të organizuar.
"Kur është e nevojshme, regjimi arreston dikë, por pastaj e zbeh çështjen, sepse thjesht nuk mund ta lërë bashkëpunëtorin e tij, i cili mund të flasë dhe të shkaktojë dëm, të shkojë dëm", shton Çeçen.
Çmimi politik
Por hapësira për manovrim po ngushtohet. Ndërsa protestat vazhdojnë në të gjithë Serbinë, presioni mbi Presidentin Aleksandar Vuçiq po rritet.
Branko Çeçen beson se çështja e bashkëpunimit me krimin tani po fillon të gërryejë edhe mbështetjen midis votuesve që nuk janë pjesë e opozitës.
“Këta janë njerëz që janë për të, por nuk janë në klanin e tij, por Aleksandar Vuçiq thjesht u përgjigjet atyre se është në pushtet, sepse është një gjë të fitosh para nën Aleksandar Vuçiçin dhe është diçka tjetër të jesh i pafuqishëm para kriminelëve dhe të mos kesh policinë për të të mbrojtur”, shpjegon Çeçen.
Kjo është arsyeja pse, beson ai, Vuçiq po përballet me zgjedhje të pasigurta për herë të parë. Kjo është arsyeja pse ai mban me kujdes një hartë të datave të shpalljes në mënyrë që ato të vijnë në momentin më të favorshëm për të.
“Aleksandar Vuçiq nuk merr pjesë në zgjedhje për të cilat nuk është absolutisht i sigurt se do t’i fitojë – me mashtrim apo të drejta”, thotë Çeçen.
“Pra, kjo është një situatë shumë e vështirë për të. Por duket se ai po përgatitet për zgjedhjet si diçka që duhet të ndodhë sipas ligjit dhe kushtetutës. Kjo ende nuk do të thotë që ato zgjedhje do të zhvillohen, sepse shohim që kushtetuta dhe ligji shkelen çdo ditë, por shpresoj se askush nuk do të mendojë të vendosë një diktaturë pa zgjedhje”, përfundon Çeçen./Telegrafi.