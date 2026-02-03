Aksidentet në rrugë, Policia e Shqipërisë monitorim intensiv me dron, radar e makina inteligjente
Policia e Shtetit ka bërë të ditur për një monitorim intensiv me dron, radar dhe makina inteligjente për të parandaluar aksidentet në rrugë.
Në njoftim thuhet se ndër fokuset e punës së Policisë Rrugore të Shkodrës është konstatimit i rasteve të drejtimit të mjetit në efektin e alkoolit/në gjendje të dehur, shkelje të cilat rezultojnë burime parësore të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda.
Si rezultat i monitorimit, gjatë muajit janar, janë proceduar penalisht 18 shtetas, prej tyre: 9 janë arrestuar për drejtim të mjetit, në efektin e alkoolit; 9 shtetas është proceduar në gjendje të lirë, për drejtim të mjetit, pa leje drejtimi.
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, janë ndëshkuar administrativisht:
1153drejtues automjetesh, për ndalim ose pushim të automjetit, në kundërshtim me sinjalistikën rrugore;
390 drejtues mjetesh, për parakalime të gabuara;
157 drejtues mjetesh, për qarkullim me shpejtësi mbi normat e lejuara;
88 drejtues motomjetesh, për mosvendosje të kaskës mbrojtëse;
217 drejtues automjetesh, për mosvendosjen e rripit të sigurimit;
52 drejtues mjetesh, për drejtim të mjetit, në efektin e alkoolit;
737 drejtues mjetesh, për shkelje të tjera të Kodit Rrugor.
Kontrollet vijojnë në të gjitha akset rrugore të qarkut.
Policia Rrugore e Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve, që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe të kontribuojnë në këtë mënyrë në parandalimin e aksidenteve në veçanti dhe në sigurinë rrugore në tërësi.
Videon mund ta shikoni këtu: /Telegrafi/