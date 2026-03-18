Aksident në rrugën Podujevë-Prishtinë, humb jetën një person
Një aksident me fatalitet ka ndodhur sot në rrugën Podujevë-Prishtinë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë, Flora Ahmeti.
Ahmeti ka bërë të ditur se aksidenti ka ndodhur rreth orës 07:00 ku ka qenë e përfshirë një motoçikletë.
“Si pasojë e aksidentit ngasësi i motoçikletës nuk ka arritur të përballoj plagët, dhe i njëjti ka vdekur. Vdekja e viktimës (mashkull) është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes”, ka bërë të ditur Ahmeti.
Ajo ka shtuar se me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal. /Telegrafi/
