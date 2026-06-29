Aksident në rrugën Kumanovë-Veles, ndërpritet trafiku për në Aeroportin e Shkupit
Trafiku në autostradën Kumanovë-Veles është ndërprerë që nga ora 06:00, njoftojnë nga Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM).
Ndërprerja është për shkak të një aksidenti trafiku që ndodhi në kryqëzimin në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, konkretisht në daljen nga Shkupi që të çon në ndërtesën e terminalit.
LAMM thotë se trafiku po devijohet përmes kryqëzimit në rafinerinë "Okta".
Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit konfirmon se ka një devijim trafiku dhe i njofton shoferët të përdorin daljen që të çon në hyrjen e vjetër të aeroportit, përkatësisht në ndërtesën e vjetër të aeroportit.
"Ju informojmë se për shkak të një aksidenti trafiku në hyrjen kryesore të ndërtesës së terminalit të Aeroportit Ndërkombëtar të Shkupit, nga drejtimi i Shkupit në aeroport, të gjitha automjetet po devijohen në përputhje me rrethanat", thuhet në njoftimin nga "TAV Maqedoni"./Telegrafi/