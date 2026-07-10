Aksident në Ohër, tre të lënduar - njëri nga shoferët ishte i dehur
Dje në orën 19:15, Departamenti i Policisë së Ohrit u njoftua se në rrugën rajonale Ohër-Shën Naum, pranë fshatit Raça të Ohrit, kishte ndodhur një aksident trafiku midis një automjeti pasagjerësh Citroen me targa të Ohrit, e drejtuar nga L.J. (48) nga Ohri, dhe një automjeti pasagjerësh Ford me targa të Ohrit, e drejtuar nga G.P. (59) nga Ohri.
“L.J. pësoi lëndime të rënda trupore, të cilat u konfirmuan në Spitalin Shën Erazmus në Ohër, ndërsa G.P. dhe pasagjeri i tij S.P. (57) nga Ohri pësuan lëndime trupore”.
“Pas marrjes së masave, u konstatua se L.J. kishte 1.80 promil alkool në gjak dhe, me urdhër të prokurorit publik, automjeti i tij u sekuestrua. Ekipet e policisë kryen inspektimin e vendit të ngjarjes dhe pas dokumentimit të plotë të incidentit, kundër L.J. u ngrit një padi penale përkatëse. Do të ngrihet kallëzim penal”, thonë nga MPB.