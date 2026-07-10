Aksident mes dy veturash në Mitrovicë, lëndohen katër persona
Katër persona kanë marrë lëndime trupore sot rreth orës 11:30 në një aksident i cili ka ndodhur në fshatin Shupkovc të Mitrovicës.
Lajmin e konfirmoi për Telegrafin, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
Sipas tij, të lënduarit kanë marrë trajtim mjekësorë, ndërsa në aksident ishin të përfshira dy vetura.
“Sot, rreth orës 11:30, në rrugën nacionale Mitrovicë–Prishtinë, në segmentin rrugor në fshatin Shupkovc, është shkaktuar një aksident trafiku me të lënduar. Në aksident janë përfshirë dy vetura në lëvizje. Si pasojë e aksidentit, katër persona kanë pësuar lëndime dhe kanë kërkuar trajtim mjekësor”, ka thënë Zahiti.
Po ashtu ai tha se njësitet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po zhvillojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit. /Telegrafi/