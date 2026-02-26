Aksident mes dy veturash në Istog, lëndohen tre persona
Tre persona kanë marrë lëndime trupore si pasojë e një aksidenti i cili ka ndodhur sot rreth orës 10:20 në Banjë të Istogut.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Sipas tij, personat e lënduar janë dërguar në Emergjencën e Spitalit të Përgjithshëm të Pejës për tretman mjekësorë dhe hetuesit kanë dal në vendngjarje për hetim të rrethanave të këtij aksidenti.
“Rreth orës 10:20 dy vetura janë përfshirë në një aksident. Tre persona janë të lënduar dhe janë dërguar në Emergjencën e Spitalit të Përgjithshëm për tretman mjekësor. Në vendngjarje kanë dalë hëtuesit policor”, ka thënë Gashi. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals