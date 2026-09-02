Aksident i rëndë në rrugën Prishtinë-Ferizaj, vdes këmbësori
Një këmbësor ka vdekur si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur sot, më 02.09.2026, rreth orës 15:30 në rrugën Ferizaj-Prishtinë.
Zëdhënënsja e Policisë së Rajonit të Prishtinës, Flora Ahmeti njoftoi për lajmin.
“Rreth orës 15:30 kemi pranuar informatën se në rrugën Ferizaj- Prishtinë, ka ndodhur një aksident trafiku. Në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet dhe një këmbësor. Si pasojë e aksidentit këmbësori ka vdekur.” – tha Ahmeti.
Zëdhënësja e Policisë tregoi se vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK.
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