Aksident i rëndë në Gjakovë, vdes motoçiklisti
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mbrëmë rreth orës 02:00 në rrugën “Tirana” në Gjakovë, ku janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motoçikletës ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.
Në koordinim me Prokurorin e Shtetit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar për ekzaminim mjeko-ligjor.
Ndërkaq, ndaj drejtuesit të veturës është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh, ndërsa hetimet për shkaqet e aksidentit janë duke vazhduar. /Telegrafi/
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