AKK kundërshton Projektligjin për Pronën Publike: Po cenohen kompetencat e komunave
Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka shprehur shqetësim lidhur me Projektligjin për Pronën Publike, duke vlerësuar se ky projektligj paraqet tendencë për centralizim të kompetencave dhe cenim të autonomisë së komunave.
Sipas AKK-së, dispozitat e propozuara kufizojnë të drejtën e komunave për të poseduar, administruar dhe menaxhuar pronën e tyre, e cila, sipas këtij institucioni, është një prej shtyllave kryesore të vetëqeverisjes lokale.
"Projektligji për Pronën Publike paraqet një tendencë shqetësuese të centralizimit të kompetencave dhe cenon një nga shtyllat themelore të vetëqeverisjes lokale, atë të drejtën e komunave për të poseduar, administruar dhe menaxhuar pronën e tyre", thuhet në reagimin e AKK-së.
AKK ka vlerësuar se projektligji është në kundërshtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, konkretisht me nenin 14, i cili përcakton të drejtën e komunave për të poseduar dhe menaxhuar pronën e luajtshme dhe të paluajtshme.
"Ky projektligj nuk është në frymën e Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, e cila garanton autonominë lokale dhe mbrojtjen e kompetencave të komunave", thuhet në reagim.
Sipas Asociacionit, përmes këtij projektligji komunave mund t’u kufizohen kompetencat në administrimin e pronës komunale, ndërsa niveli qendror do të ketë kontroll më të madh mbi asetet që shërbejnë për zhvillimin lokal.
AKK ka theksuar se prona komunale nuk është vetëm një aset administrativ, por bazë për zhvillimin ekonomik dhe realizimin e projekteve me interes publik.
"Prona komunale është baza e zhvillimit ekonomik lokal. Përmes saj komunat planifikojnë zhvillimin urban, krijojnë zona ekonomike, tërheqin investime, ndërtojnë shkolla, çerdhe, qendra shëndetësore, rrugë, objekte sportive e kulturore dhe realizojnë projekte të tjera me interes publik", ka deklaruar AKK.
Në reagim, Asociacioni ka ngritur shqetësime edhe për vendimet e mëhershme të nivelit qendror, të cilat, sipas tij, kanë shkaktuar pasoja financiare për komunat.
"Komunat nuk mund të përballen njëkohësisht me barrë gjithnjë e më të madhe financiare nga vendimet e nivelit qendror dhe, në anën tjetër, t'u kufizohen kompetencat që u garantohen me ligj", thuhet në reagim.
AKK i ka bërë thirrje Qeverisë së Kosovës që të mos procedojë me miratimin e këtij projektligji pa një dialog të mirëfilltë me komunat dhe pa harmonizimin e tij me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale.
"Autonomia lokale nuk është privilegj i komunave, por është garanci kushtetuese për qytetarët. Mbrojtja e pronës komunale është mbrojtje e decentralizimit, e zhvillimit ekonomik lokal dhe e një shteti demokratik ku kompetencat respektohen në çdo nivel të qeverisjes", përfundon reagimi i AKK-së. /Telegrafi/