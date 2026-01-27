Aeroplani i Forcave Ajrore amerikane “i dhomës së luftës” largohet nga baza mes trazirave në SHBA
Një aeroplan i njohur si "dhomë lufte fluturuese" është nisur nga Uashingtoni dhe po shkon drejt pjesës qendrore perëndimore të Shteteve të Bashkuara, ndërsa trazirat mbi operacionet e ICE-së rriten.
Aeroplani Boeing C-40B Clipper i Forcave Ajrore përdoret shpesh për të transportuar zyrtarë qeveritarë të sigurisë së lartë dhe udhëheqës ushtarakë, transmeton Telegrafi.
Ai u nis nga Camp Springs, pranë Uashingtonit, herët këtë mëngjes. Destinacioni dhe misioni i tij aktualisht nuk dihen.
Faqet ushtarake e përshkruajnë aeroplanin, i cili u vendos për herë të parë në vitin 2003, si të pajisur me akomodime për gjumë, kuzhina dhe ulëse në klasë biznesi me tavolina pune.
Ai zakonisht transporton anëtarë të kabinetit presidencial, ligjvënës dhe komandantë ushtarakë.
Qëllimi i fluturimit është gjithashtu i panjohur - megjithëse aeroplani përdoret për të transferuar zyrtarë të tillë si zëvendëspresidenti, lëvizja e tij vjen gjithashtu mes trazirave në rritje në Shtetet e Bashkuara.
Këtë fundjavë, 37-vjeçari Alex Pretti kishte filmuar oficerë dhe kishte protestuar kundër bastisjeve të imigracionit në Minneapolis kur u qëllua për vdekje dhe dyshohet se iu mohua ndihma e parë.
Një video e shpërndarë gjerësisht në mediat sociale dhe e verifikuar nga mediat amerikane tregoi se Pretti nuk e nxori kurrë armën e tij, të cilën ai lejohej ligjërisht ta mbante.
Agjentët e imigracionit qëlluan drejt tij disa sekonda pasi u spërkat në fytyrë me një irritues kimik dhe u hodh në tokë.
Komandanti i Patrullës Kufitare, Gregory Bovino ka mbrojtur që atëherë vrasjen e Pretti-t - duke pretenduar se agjentët ishin viktimat e vërteta.
Ai tha se ka nisur një hetim për "atë që ndodhi në momentin ndërmjetës", duke këmbëngulur se "këto pyetje do të marrin përgjigje së shpejti".
Protestat në të gjithë vendin po rriten - Pretti është shtetasi i dytë amerikan që vritet nga agjentët e ICE-së, të cilët pretenduan se si Pretti ashtu edhe viktima Renee Good po "pengonin operacionet" për të justifikuar vdekjet e tyre. /Telegrafi/