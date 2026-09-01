Aeroplanët luftarakë të NATO-s ngrihen në ajër pas hyrjes së dronëve në hapësirën estoneze
Tensionet në krahun lindor të NATO-s janë rritur ndjeshëm, pasi avionë luftarakë u ngritën në ajër në Estoni pas raportimeve se dronë kishin fluturuar pranë kufirit dhe kishin hyrë në hapësirën ajrore estoneze.
Alarmet u aktivizuan gjatë natës në disa zona të Estonisë, ndërsa autoritetet paralajmëruan se dronët po lëviznin paralelisht me kufirin lindor të Estonisë dhe Letonisë.
Ministri i Jashtëm estonez, Margus Tsahkna, deklaroi se NATO reagoi menjëherë, duke theksuar se aleanca është në gatishmëri dhe e përgatitur për të mbrojtur territorin e vendeve anëtare.
“Incidente të tilla janë pasojë e drejtpërdrejtë e luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe tregojnë nevojën për të rritur presionin ndaj Moskës”, tha Tsahkna.
Si pasojë e alarmit, avionë luftarakë të Forcave Ajrore Turke u ngritën nga baza Ämari në Estoni. Në bazë ndodhen pesë avionë F-16 turq dhe dhjetëra pjesëtarë të personelit, të dislokuar si pjesë e misionit të NATO-s për patrullimin ajror të Baltikut.
Alarmi preku gjithsej tetë qarqe të Estonisë, ndërsa një paralajmërim i ngjashëm u lëshua edhe në rajonin Alūksne të Letonisë, transmeton Telegrafi.
Në të njëjtën kohë, Finlanda vendosi kufizime për aviacionin dhe transportin detar në pjesën lindore të Gjirit të Finlandës.
Incidenti ndodhi ndërsa Ukraina ndërmori një sulm të madh me dronë në distancë të gjatë ndaj portit rus Ust-Luga, një prej qendrave më të rëndësishme të eksportit të naftës të Rusisë në Detin Baltik.
Porti ndodhet vetëm rreth 35 kilometra nga kufiri me Estoninë, duke e bërë sulmin veçanërisht të ndjeshëm për sigurinë e NATO-s.
Guvernatori i rajonit të Leningradit, Alexander Drozdenko, tha se 38 dronë u rrëzuan mbi rajon gjatë orëve të para të së martës dhe konfirmoi se zona e portit ishte dëmtuar dhe se kishte shpërthyer zjarr.
Ndërkohë, në anën tjetër të frontit, Rusia ndërmori një nga sulmet e saj të rënda ajrore ndaj Ukrainës.
Sipas kryetarit të Kievit, Vitali Klitschko, sulmet me raketa balistike dhe dronë gjatë natës vranë tetë persona dhe plagosën pesë të tjerë, mes tyre edhe dy fëmijë.
Një raketë goditi një depo hekurudhore dhe objekte të tjera të hekurudhave në Kiev. Drejtori i Hekurudhave të Ukrainës tha se shtatë persona humbën jetën në këtë sulm, gjashtë prej tyre punonjës të kompanisë.
Sulmi shkaktoi dëme të mëdha materiale dhe shkatërroi plotësisht një punishte, ndërsa ekipet e emergjencës vijuan të luftonin me zjarret.
Një tjetër person u vra në sulmet ruse në Boryspil, në lindje të Kievit.
Ministria ruse e Mbrojtjes deklaroi se kishte kryer një “sulm masiv” me armë me rreze të gjatë veprimi dhe dronë, duke pretenduar se objektivat ishin infrastruktura ushtarako-industriale dhe objektet energjetike në Kiev dhe përreth tij.
Moska tha gjithashtu se kishte goditur objektiva në rajonin e Odesës, përfshirë portet e Odesës dhe Çornomorskut.
Ndërsa Rusia dhe Ukraina po intensifikojnë sulmet në distancë të gjatë, objektivat po shtrihen gjithnjë e më shumë te portet, naftësjellësit, depot e karburantit, infrastruktura hekurudhore dhe objektet energjetike.
Por për Ukrainën, një nga problemet më të mëdha mbetet mbrojtja ajrore.
Kievi po përballet me mungesë të raketave interceptuese, veçanërisht për sistemet amerikane Patriot, të cilat janë ndër armët më të rëndësishme për mbrojtjen kundër raketave balistike.
Me dronët ukrainas që po godasin gjithnjë e më thellë territorin rus dhe sulmet ruse që po intensifikohen mbi qytetet ukrainase, hapësira ajrore e Evropës Lindore po bëhet një nga pikat më të rrezikshme të përplasjes indirekte mes Rusisë dhe NATO-s. /Telegrafi/