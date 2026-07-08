Ademi: Për provimet "gjysëm shqip, gjysëm maqedonisht" as nuk na pyetët e as nuk pranojmë, kërkesa studentore nuk ndryshon
Mevlan Ademi nga Lëvizja Studentore Shqiptare ka reaguar sërish ndaj paralajmërimeve të fundit për shtyrjen e zgjidhjes së çështjes së organizimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, dhe mundësinë e realizimit të këtij provimi me metodën gjysëm shqip - gjysëm maqedonisht.
Ai rikujtoi se autoritetet kishin premtuar se problemi do të zgjidhej brenda një jave, ndërsa tani, sipas tij, flitet për një afat prej më shumë se gjashtë muajsh. Ai thekson se ndërkohë gjenerata të tëra të studentëve të drejtësisë po diplomohen pa pasur mundësinë ta japin provimin profesional në gjuhën e tyre amtare, duke vlerësuar se çdo muaj vonesë nënkupton qindra të rinj që mbeten në pritje.
Reagimi i plotë:
"Të premtuan zgjidhje për 1 javë. Tani thonë 6+ muaj. Ndërkohë gjenerata të tëra juristësh po diplomohen pa mundësinë ta japin provimin në gjuhën e vet. Çdo muaj vonesë = qindra të rinj që presin.Dhe “zgjidhja” e re? Gjysma shqip, gjysma maqedonisht. As na pyetën. As e pranojmë. Gjysmë provimi nuk është gjysmë e drejtë është e drejtë e mohuar.Kërkesa jonë s’ka ndryshuar dhe s’ndryshon:✅ Zbatim i plotë dhe i menjëhershëm i Ligjit të Gjuhës. Provimet TËRËSISHT në shqip. Pa zvarritje, pa premtime boshe. FOL SHQIP O TAJ!"
Kujtojmë se javë më parë u deklarua nga qeveritarët se provimi i jurisprudencës do të mund të realizohet 50/50 në gjuhën shqipe dhe maqedonase, teksa nga parti VLEN thanë se po punohet që jo vet ky provim po edhe disa të tjerë të realizohen edhe në gjuhën shqipe.