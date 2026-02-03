A e dini se çfarë i ndodhë fëmijës tuaj derisa është duke fjetur nëse pranë tij mbani të ndezur telefonin?
Të shikosh një telefon pranë një fëmije natën nuk është vetëm një "zakon i vogël".
Drita e kaltër e emetuar nga ekranet e telefonave pengon sekretimin e melatoninës, transmeton Telegrafi.
Melatonina nuk është vetëm një hormon gjumi; është gjithashtu një parakusht për çlirimin e shëndetshëm të hormoneve të rritjes.
Nëse një fëmijë nuk mund të hyjë në gjumë të thellë, hormoni i rritjes - i cili duhet të sekretohet intensivisht gjatë 2-3 orëve të para të gjumit - nuk mund të çlirohet mjaftueshëm.
Me kalimin e kohës, kjo pengon potencialin e rritjes së fëmijës. Ky efekt nuk shfaqet brenda natës; bëhet klinikisht i rëndësishëm kur përsëritet çdo natë gjatë muajve dhe viteve.
Mendimi, "Po shikoj telefonin tim ndërsa fëmija fle", është i pasaktë.
Një ekran që vepron në errësirë është një stimul i perceptuar edhe përmes qepallave të mbyllura. Për trurin, është ende "gjatë ditës".
Grupet me Rrezik më të Lartë:
Fëmijët e moshës 0-6 vjeç
Adoleshentët
Kjo nuk është një kritikë ndaj prindërimit; janë të dhëna nga fiziologjia e gjumit dhe endokrinologjia pediatrike.
Rritja e gjatësisë varet nga modelet e gjumit aq sa edhe nga gjenetika. Si t’i mbroni:
Mos përdorni telefon në errësirë pranë fëmijës.
Hiqni dorë nga zakoni i fikjes së dritave dhe pastaj "thjesht kontrollit" të telefonit tuaj.
Në vend që të pyesni "A po rrinë të qetë?", pyetni "A po flenë thellë".
Rritja nuk ndodh vetëm në kocka; ajo ndodh në errësirën e natës dhe gjatë gjumit të thellë. Gjumi i sotëm i ndërprerë nga një ekran do t'u kushtojë centimetra nesër. /Telegrafi/