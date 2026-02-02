A do të largohet Ronaldo nga Arabia Saudite në ditën e fundit të afatit kalimtar?
Cristiano Ronaldo ka hyrë në një konflikt të hapur me drejtuesit e klubit Al Nassr dhe me Fondin e Investimeve Publike (PIF) të Arabisë Saudite, duke vendosur të mos luajë ndeshjen e ardhshme si shenjë proteste.
Lëvizja e yllit portugez ka tronditur futbollin saudit dhe ka ngjallur shqetësim të madh brenda klubit, i cili ndodhet mes presionit të Ronaldos dhe ndikimit të PIF-it.
Shkaku i krizës lidhet me transferimin e mundshëm të Karim Benzemas te Al Hilal, rivali kryesor i Al Nassrit për titullin.
Vendimi për të refuzuar të luajë është një mesazh i qartë ndaj drejtuesve, duke treguar se ylli portugez nuk do të pranojë një situatë që e konsideron të padrejtë.
Konflikti thellohet edhe nga perceptimi i Ronaldos se PIF ka marrë vendime sistematikisht kundër interesave të Al Nassrit, duke forcuar klubet rivale në momente kyçe.
Ai ndjehet i përdorur më shumë si fytyrë mediash sesa si pjesë qendrore e një projekti sportiv të drejtë, çka ka rritur tensionin brenda klubit dhe ka bërë që vendimi i tij të jetë strategjik, jo impulsiv.
Në ditën e fundit të afatit kalimtar, thashethemet për një rikthim të mundshëm të Ronaldos në Evropë janë riaktivizuar.
Kontakte nga agjentë dhe klube evropiane janë rifilluar, edhe pse një transferim në janar konsiderohet i komplikuar.
Akoma nuk ka asgjë të mbyllur, por situata nënvizon ndikimin e madh që Cristiano Ronaldo vazhdon të ketë, edhe larg Evropës.
Për momentin, Al Nassr dhe PIF mbeten të palëkundur në pozicionet e tyre, ndërsa futbolli saudit përjeton një nga momentet më delikate që nga ardhja e yjeve botërorë.
Vendimi i Ronaldos mund të ndryshojë rrjedhën e afatit kalimtar ose të shënojë fillimin e fundit të aventurës së tij në Arabinë Saudite, duke treguar fuqinë e jashtëzakonshme të një prej futbollistëve më të njohur të botës. /Telegrafi/