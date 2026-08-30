A do ta blenit për gati 5 mijë euro? Lamborghini prezanton karrocën luksoze për bebe
Lamborghini dhe prodhuesi britanik Silver Cross kanë prezantuar Reef AL Giallo, një karrocë luksoze për bebe me çmim prej 4,999.99 dollarësh (4,315 euro).
Modeli u lansua më 27 gusht 2026 dhe do të prodhohet në vetëm 500 ekzemplarë në mbarë botën.
E bazuar në platformën Reef 2, karroca është personalizuar me elemente të frymëzuara nga supermakinat Lamborghini.
Ajo vjen në ngjyrën karakteristike të verdhë, me detaje sportive, susta të ekspozuara, sistem amortizimi dhe një frenë të dizajnuar sipas pedaleve të Lamborghini.
Çdo njësi është e numërtuar individualisht dhe paketa përfshin edhe djepin, mbulesa shiu, rrjetë kundër mushkonjave dhe aksesorë të tjerë.
Në vend që të jetë thjesht një karrocë për bebe, Reef AL Giallo synon të jetë një objekt luksi dhe koleksioni për fansat e Lamborghini.