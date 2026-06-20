9 mënyra për ta bërë bishtin të duket modern, i kuruar dhe perfekt për ditët e nxehta
Në ditët e nxehta të verës, bishti është shpesh zgjedhja më praktike për t’i larguar flokët nga fytyra dhe qafa. Por kjo frizurë klasike nuk ka pse të duket gjithmonë e thjeshtë apo e bërë me nxitim
Me disa detaje të vogla, një bisht i zakonshëm mund të shndërrohet në një pamje elegante, moderne dhe shumë më të kuruar.
Eksperti i flokëve Beau Dieda thotë se bishti është një nga bazat më të nënvlerësuara në stilimin e flokëve. “Shumë njerëz e shohin si zgjidhje të shpejtë, por unë e shoh si pikënisje. Kur është nxehtë, dëshironi t’i largoni flokët nga fytyra, prandaj pse të mos e bëni këtë në mënyrë më të bukur?”, thotë ai.
Më poshtë janë nëntë ide të thjeshta që mund ta bëjnë bishtin tuaj veror të duket shumë më i veçantë, transmeton Telegrafi.
Bishti i lëmuar me shkëlqim
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Ky është një nga modelet më të përshtatshme për verën. Në vend që të luftoni me flokët që fryhen nga lagështia, krijoni një pamje të lëmuar dhe të rregullt. Aplikoni pak xhel zbutës në flokë të lagur ose të thatë, krihini me furçë në një drejtim, lidheni bishtin dhe në fund përdorni pak llak të lehtë për t’i fiksuar fijet pranë fytyrës.
Bishti i lartë me “flluska”
Ky model është argëtues, praktik dhe shumë fotogjenik. Lidhni flokët në një bisht të lartë, pastaj vendosni llastikë të vegjël përgjatë gjatësisë së bishtit, duke tërhequr lehtë secilën pjesë për të krijuar efektin e “flluskave”. Kjo frizurë jep volum pa mjete të nxehta dhe qëndron mirë gjatë gjithë ditës.
Bishti elegant me shall
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Një shall i hollë mëndafshi rreth bishtit i jep menjëherë pamjes ngjyrë dhe elegancë. Lidhni flokët në një bisht të ulët dhe pastaj vendosni shallin rreth bazës. Për një rezultat më të rafinuar, zgjidhni një shall që bie afërsisht në të njëjtën gjatësi me bishtin.
Bishti me aksesorë
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Aksesorët janë mënyra më e shpejtë për ta bërë bishtin të duket i menduar mirë. Një fjongo sateni, një kapëse elegante ose disa detaje të vogla dekorative mund ta ndryshojnë krejt pamjen. Sipas Diedas, aksesori i duhur mund ta bëjë një frizurë pesëminutëshe të duket sikur keni kaluar shumë më tepër kohë duke e stiluar.
Bishti i mbështjellë
Ky është një detaj i thjeshtë, por shumë elegant. Pasi ta lidhni bishtin, merrni një tufë të hollë flokësh nga pjesa e poshtme, mbështilleni rreth llastikut dhe fiksojeni me një kapëse të vogël. Në vetëm pak sekonda, bishti duket më i pastër, më i rregullt dhe më i përshtatshëm edhe për dalje në mbrëmje.
Bishti i ulët me teksturë dhe ndarje në mes
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Një bisht i ulët me ndarje në mes krijon pamje moderne dhe të sofistikuar. Pjesa e sipërme mund të jetë e lëmuar, ndërsa vetë bishti mund të ketë pak onde ose teksturë për më shumë lëvizje. Ky model krijon më pak tension në skalp dhe është shumë i rehatshëm për ditët e nxehta.
Bishti i dyfishtë
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Dy bishta të ulët dhe pak të çrregullt nuk janë vetëm për festivale. Ata janë shumë praktikë për vapë, sepse shpërndajnë më mirë peshën e flokëve dhe e mbajnë qafën të lirë. Për një version më elegant, shmangni pamjen shumë fëmijërore dhe mbajini bishtat më të ulët e më natyralë.
Bishti me gërshet
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Nëse dëshironi që flokët të qëndrojnë më mirë gjatë ditës, gërshetoni gjatësinë e bishtit. Kjo i mban flokët larg qafës dhe ndihmon kundër fryrjes nga lagështia. Një gërshet i lirshëm, sidomos modeli “fishtail”, duket shumë bukur kur është pak i çrregullt dhe natyral.
Bishti me fije pranë fytyrës
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Kur të gjithë flokët tërhiqen prapa, pamja ndonjëherë mund të duket e ashpër. Lënia e disa fijeve të vogla pranë fytyrës e zbut menjëherë stilin. Mund t’i lakoni lehtë me hekur flokësh ose t’i lini natyrale. Ato e kornizojnë fytyrën dhe i japin frizurës më shumë karakter.
Me pak kreativitet, bishti i zakonshëm mund të bëhet një nga frizurat më të bukura dhe më praktike të verës. Mjafton një shall, një fjongo, një gërshet ose disa fije pranë fytyrës për ta kthyer një zgjidhje të thjeshtë në një pamje të kuruar. /Telegrafi/