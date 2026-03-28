80-vjeçari pjek tortë gjigante me karrota për ditëlindjen e tij - synon Guinness
Një pronar kafeneje në British Columbia festoi ditëlindjen e tij të 80-të duke pjekur një tortë masive me karrota me përmasa 5.1 metra me 5.1 metra.
Ted Martindale, pronar i Granville's Coffee në Quesnel, bashkëpunoi me disa furra buke lokale për të përgatitur tortën e ditëlindjes së tij, e cila përmbante karrota, gjalpë, mijëra vezë dhe krem.
Martindale tha se u desh më shumë se një muaj për të pjekur 430 ëmbëlsirat individuale që përbënin produktin përfundimtar.
Torta u në festën e ditëlindjes së Martindale në qendrën lokale të të moshuarve.
Rekordi aktual botëror Guinness për tortën më të madhe me karrota mbahet nga një furrë buke në Surrey, British Columbia, në vitin 2016.
Tani provat duhet të rishikohen nga Guinness, që Martindale të rrëmbejë zyrtarisht rekordin për tortën më të madhe me karrota. /Telegrafi/
