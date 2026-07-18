37-vjeçari sulmon djalin e bashkëjetueses në Korçë, i riu me plagë në kokë
Një tjetër plagosje është regjistruar mbrëmjen e së premtes. Plagosja e dytë u regjistrua në Korçë ku njerku ka dhunuar rëndë djalin e bashkëjetueses.
18-vjeçari është paraqitur në spitalin rajonal të Korçës me dëmtime serioze në kokë, ku dyshohet se njerku i tij N.B e ka dhunuar të riun.
Policia ka bërë të mundur ndalimin e 37-vjeçarit. Sipas njoftimit të policisë ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:55 pas një konflikti për motive të dobëta.
“Korçë/ Plagosi me mjet prerës djalin e bashkëjetueses, falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të Policisë lokalizohet dhe vihet në pranga 37-vjeçari.
Rreth orës 21:55, në spital është paraqitur i dëmtuar në kokë, dyshohet me mjet prerës, shtetasi A. S., rreth 18 vjeç, i cili, sipas të dhënave paraprake, është dëmtuar gjatë një konflikti për motive të dobëta me njerkun e tij, shtetasin N. B., 37 vjeç.
Pas ngjarjes, 37-vjeçari është larguar nga vendi i konfliktit. Falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të Policisë, u bë i mundur lokalizimi, kapja dhe shoqërimi në Komisariat, për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale, i autorit të dyshuar të ngjarjes.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit”, njofton policia.