35 vjet nga luftërat në ish-Jugosllavi: Fotografi zviceran Thomas Kern kujton përjetimet nga terreni
Ky vit shënon 35-vjetorin e fillimit të luftërave në ish-Jugosllavi, një konflikt që ripërcaktoi kufijtë e Ballkanit dhe la gjurmë të thella në historinë moderne evropiane. Në kuadër të këtij përvjetori, portali Swissinfo ka sjellë në vëmendje kujtimet dhe dëshmitë e fotografit të njohur zviceran, Thomas Kern, i cili si dëshmitar okular dokumentoi ngjarjet e rënda në terren përmes objektivit të tij.
Thomas Kern, i cili gjatë viteve të 90-ta punonte si fotoreporter i pavarur, udhëtoi në rajonet e përfshira nga lufta për të pasqyruar realitetin e zymtë të konfliktit. Fotografitë e tij të realizuara bardhë e zi nuk u fokusuan vetëm te dinamika ushtarake, por mbi të gjitha te pasojat humanitare, vuajtjet e popullatës civile dhe shkatërrimi i jetës së përditshme.
Në rrëfimin e tij për Swissinfo, Kern kujton se si fillimi i konfliktit në vitin 1991 ndryshoi perceptimin e sigurisë në Evropë. Ai shpjegon se puna e një fotoreporteri në ato kushte mbartte rreziqe të larta dhe kërkonte një distancë profesionale, megjithëse ishte e pamundur të mbeteshe emocionalisht i paprekur përballë tragjedive njerëzore që shihte çdo ditë.
Objektivi i Kernit kapi momente dramatike të eksodit të refugjatëve, shtëpive të rrënuara dhe ankthit të familjeve që kërkonin të afërmit e tyre. Sipas fotografit zviceran, qëllimi kryesor i punës së tij ishte që përmes imazheve autentike të ndërgjegjësonte opinionin publik ndërkombëtar mbi mizoritë që po ndodhnin vetëm pak orë larg Zvicrës dhe pjesës tjetër të Evropës Perëndimore.
Sot, pas tri dekadash e gjysmë, Thomas Kern reflekton mbi fuqinë e fotografisë si dokument historik. Ai nënvizon se imazhet e asaj kohe shërbejnë si një kujtesë e domosdoshme për brezat e rinj mbi pasojat e tmerrshme të nacionalizmit radikal dhe luftës.
Artikulli i Swissinfo vë në dukje se arkivi fotografik i Kernit mbetet një dëshmi e rëndësishme historike e asaj periudhe. Për publikun zviceran dhe atë ndërkombëtar, këto kujtime risjellin në vëmendje edhe valën e madhe të refugjatëve që priti Zvicra gjatë atyre viteve, gjë që ndryshoi ndjeshëm edhe strukturën demografike dhe lidhjen sociale mes Zvicrës dhe vendeve të Ballkanit.