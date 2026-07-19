31 mijë kërcime me parashutë në një ditë, thyhet rekord botëror
Një total prej 31,075 hedhjesh me parashutë u zhvilluan në 43 vende brenda një dite të vetme, duke thyer një rekord botëror për numrin më të madh të hedhjeve me parashutë të regjistruara brenda një dite.
Ngjarja për Ditën Botërore të Parashutizmit, e koordinuar nga Shoqata Amerikane e Parashutizmit (USPA), Federata Australiane e Parashutizmit, Shoqata Britanike e Parashutizmit dhe Shoqata Kanadeze e Parashutizmit Sportiv, tejkaloi rekordin e mëparshëm prej 30,351 kërcimesh, të vendosur në vitin 2024.
"Rekordet janë bërë për t'u thyer”, tha Drejtori Ekzekutiv i USPA, Albert Berchtold, në një njoftim për shtyp.
"Ky rekord nënkupton rritjen e vazhdueshme të sportit, duke mirëpritur të sapoardhurit dhe duke festuar parashutistët me përvojë që kanë bërë një angazhim të rëndësishëm ndaj parashutizmit", shtoi ai. /Telegrafi/
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