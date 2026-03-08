Zulfaj: Nëse Gjykata nuk urdhëron deputetët të jenë në seancë për zgjedhjen e presidentit, vendimet e saj humbin peshë
Zyrtari nga kabineti i kryeministrit Albin Kurti, Jeton Zulfaj, ka reaguar në lidhje me debatin për mandatin e lirë të deputetëve dhe procesin e zgjedhjes së presidentit në Kosovë.
Përmes një postimi në rrjete sociale, Zulfaj tha se ndonëse mandati i deputetëve është i lirë, vitin e kaluar Gjykata Kushtetuese e Kosovës kishte lëshuar urdhra që deputetët të jenë të pranishëm në seancë dhe të votojnë.
“Për ata që po thonë se mandati i deputetëve është i lirë. Sigurisht, POR gjykata nuk ka pyetur për këtë liri vitin që shkoi. Ka lëshuar urdhra që deputetët të jenë prezentë në seancë dhe të votojnë”, ka shkruar ai.
Sipas Zulfajt, i njëjti standard duhet të zbatohet edhe në situatën aktuale lidhur me vazhdimin e seancës për zgjedhjen e presidentit.
Ai theksoi se nëse Gjykata Kushtetuese nuk vendos që seanca të vazhdojë aty ku ka mbetur, duke i urdhëruar deputetët të jenë të pranishëm dhe të votojnë “për”, “kundër” apo “abstenim”, atëherë vendimet e saj rrezikojnë të humbin peshën dhe autoritetin.