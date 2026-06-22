Zhduket një vajzë në Zveçan, rasti po hetohet
Një grua ka raportuar se vajza e saj ka dalë nga shtëpia dhe nuk di për vendndodhjen e saj.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur më 19.06.2026 rreth orës 15:00-16:00, në Zveçan.
Tutje bëhet e ditur se rasti po hetohet nga njësitet relevante.
“ Zveçan 19.06.2026, 15:00-16:00. Ankuesja femër kosovare ka raportuar se vajza e saj viktima femër kosovare ka dalë nga shtëpia dhe nuk di për vendndodhjen e saj. Rasti po hetohet nga njësitet relevante”, thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate