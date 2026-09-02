Zhduket një person në Prizren, rasti po hetohet
Një person ka raportuar se djali i saj është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 31.08.2026 në rrugën “Faik Konica”, në Prizren.
Tutje thuhet se rasti është nën hetime.
“Rr. Faik Konica, Prizren 31.08.2026, 16:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se djali i tij është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vend ndodhjen e tij. Rasti nën hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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