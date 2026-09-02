Arrestohet një person në Drenas, dëmtoi televizorin dhe kanosi pronarin e një lokali
Një person është arrestuar në Drenas, pasi dyshohet se ka dëmtuar me dashje një televizor në vlerë rreth 1 mijë euro dhe më pas ka kanosur pronarin e lokalit.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 31 gusht 2026, rreth orës 09:27. Ankuesi, mashkull kosovar, ka deklaruar se i dyshuari e kishte dëmtuar televizorin në lokalin e tij dhe e kishte kanosur.
I dyshuari është arrestuar dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Rasti po hetohet për veprat penale “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë” dhe “Kanosje”. /Telegrafi/
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