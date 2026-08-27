Zëvendësministri Sulejmani: Rënia e numrit të nxënësve po zgjidhet përmes optimizimit të shkollave
Numri dy i Ministrisë së Arsimit Driton Sulejmani tha se problemi me uljen e numrit të nxënësve në Shkollat Fillore dhe ato të mesme po zgjidhet përmes optimizimit.
Ai tha për Alsat se me optimizim tentohet të krijohen kushte më të mira për nxënësit.
“Ne po përballemi me disa problematika që unë do të kisha thënë që janë të trashëguara për shkak të emigrimit të kah motshëm që bëhet ndër vite në shtetin tonë dhe tani ne po përballemi me numër shumë më të vogël nxënësish se sa kanë qenë më herët dhe për këtë arsye Ministria e Arsimit dhe Shkencës është duke zhvilluar optimizimin e paraleleve të shkollave fillore dhe të mesme. Kjo zakonisht ndodh nëpër shkollat rurale. Përshembull ka disa shkolla ku gjithë objekti shkollor ka vetëm dy nxënës edhe një shkollë e afërt ka vetëm dy nxënës, ne po i bëjmë ato dy shkolla së bashku në një shkollë sepse është shumë me interes për procesin edukativo-arsimor që të ketë më shumë nxënës brenda klasës, gjë që e nxit konkurrencën, gjë që e rrit socializimin ndërmjet fëmijëve”, deklaroi Driton Sulejmani. /alsat