Zelensky paralajmëron kompanitë ajrore: Hapësira ajrore e Rusisë po bëhet plotësisht e rrezikshme
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar kompanitë ajrore ndërkombëtare se hapësira ajrore ruse mund të bëhet praktikisht e papërdorshme, ndërsa Ukraina po zgjeron dhe intensifikon sulmet me dronë në thellësi të territorit të Rusisë.
Në një deklaratë të fortë, Zelensky u bëri thirrje kompanive ajrore, siguruesve dhe operatorëve që ende përdorin aeroportet kryesore ruse të marrin parasysh rrezikun në rritje, transmeton Telegrafi.
“Qielli rus po bëhet plotësisht i rrezikshëm”, deklaroi ai, duke paralajmëruar se prania e dronëve ukrainas në hapësirën ajrore ruse do të rritet ndjeshëm.
Zelensky theksoi se Ukraina nuk synon aviacionin civil dhe se avionët e pasagjerëve nuk janë objektiv i sulmeve. Sipas tij, problemi lidhet me shkallën dhe shpeshtësinë e sulmeve me dronë, të cilat po shtrihen gjithnjë e më larg kufirit ukrainas.
“Do të ketë thjesht dronë në qiellin e Rusisë në një shkallë që duhet të merret parasysh”, tha presidenti ukrainas.
Paralajmërimi vjen ndërsa Ukraina ka goditur objektiva energjetike dhe infrastrukturore në thellësi të territorit rus.
Kompania e inteligjencës së sigurisë ajrore Osprey Flight Solutions ka paralajmëruar se, megjithëse shumica e sulmeve ukrainase pritet të ndodhin brenda rreth 300 kilometrave nga kufiri, sulmet në distanca më të mëdha pritet të vazhdojnë gjatë këtij viti.
Sipas kompanisë, ekziston gjithashtu mundësia që frekuenca e sulmeve ukrainase në thellësi të Rusisë të rritet në periudhën e afërt. Ekspertët paralajmërojnë për rrezikun e identifikimit të gabuar ose keqllogaritjeve, veçanërisht në zonat ku zhvillohen operacionet ushtarake.
Rusia e ka dënuar ashpër deklaratën e Zelenskyt. Presidenti rus Vladimir Putin i cilësoi komentet e tij si një “deklaratë të terrorizmit shtetëror”, duke argumentuar se Rusia do të vazhdojë sulmet e saj ndaj Ukrainës.
Putin tha gjithashtu se “me terroristët nuk negociohet”, në një kohë kur Moska pretendon se po përgatitet për sulme masive ndaj infrastrukturës energjetike ukrainase.
Ndërkohë, situata po krijon një dilemë të rëndësishme për aviacionin ndërkombëtar. Shumica e kompanive ajrore perëndimore e shmangin hapësirën ajrore ruse që prej pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.
Megjithatë, kompani nga Kina, Turqia dhe vendet e Gjirit vazhdojnë ta përdorin atë për disa linja mes Azisë dhe Evropës, kryesisht për të kursyer kohë dhe karburant.
Rreziku i aviacionit civil mbi zonat e konfliktit është tashmë një çështje me precedent tragjik. Në vitin 2014, 298 persona humbën jetën kur fluturimi MH17 i Malaysia Airlines u rrëzua mbi Ukrainën lindore.
Një hetim ndërkombëtar arriti në përfundimin se avioni u godit nga një raketë e prodhimit rus, ndërsa Moska ka mohuar përgjegjësinë.
Në vitin 2024, një tjetër incident tronditi aviacionin civil kur një avion pasagjerësh i Azerbajxhanit u rrëzua në hapësirën ajrore ruse.
Putin i kërkoi falje presidentit të Azerbajxhanit dhe tha se incidenti ndodhi ndërsa sistemet ruse të mbrojtjes ajrore po përpiqeshin të zmbrapsnin një sulm me dronë ukrainas. /Telegrafi/