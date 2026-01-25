Zbulohet identiteti i burrit të vrarë nga agjentët e ICE
Burri nga Minnesota që u vra nga agjentët federalë të shtunën është identifikuar si Alex Pretti, 37 vjeç, një infermier i regjistruar që punonte në njësinë e kujdesit intensiv në Sistemin e Kujdesit Shëndetësor VA të Minneapolis, i cili u shërben veteranëve.
Pretti ndoqi shkollën e infermierisë në Universitetin e Minnesotas , ku ai ishte gjithashtu një shkencëtar i ri duke filluar nga viti 2012, sipas profilit të tij në LinkedIn.
Miqtë dhe kolegët shprehën tronditje për vrasjen e tij, duke e përshkruar Prettin si një person të sjellshëm dhe të kujdesshëm, i cili kujdesej e donte shumë punën e tij.
“Ai donte t’i ndihmonte njerëzit”, tha Dimitri Drekonja, shef i sëmundjeve infektive në spitalin e VA-së dhe profesor i mjekësisë në Universitetin e Minnesotas, i cili punoi me Prettin në spital dhe në një projekt kërkimor, shkruan the Guardian.
“Ai ishte një djalë shumë i mirë dhe shumë i dobishëm - kujdesej për pacientët e tij. Jam thjesht i habitur”, shtoi ai.
Ndërkohë, familja e Prettit ka hedhur poshtë pretendimin e administratës Trump se Pretti kishte kërcënuar të sulmonte oficerët me armë.
“Jemi shumë të zemëruar”, thanë Michael dhe Susan Pretti, prindërit e Alex, në një deklaratë.
“Gënjeshtrat e neveritshme të thëna nga administrata për djalin tonë janë të dënueshme dhe të neveritshme”, vazhdoi deklarata e familjes.
“Alex qartësisht nuk po mban armë kur sulmohet nga banditët vrasës dhe frikacakë të ICE-së të Trump. Ai e ka telefonin në dorën e djathtë dhe dorën e majtë të zbrazët e ka ngritur mbi kokë, ndërsa përpiqet të mbrojë gruan që ICE sapo e shtyu poshtë”, shton ajo.
“Ju lutem, zbuloni të vërtetën për djalin tonë. Ai ishte një njeri i mirë.”
Pretti mori licencën e infermierisë në vitin 2021 dhe ajo ishte aktive deri në vitin 2026. Ai gjithashtu ndihmoi në kërkime në vitin 2016 . /Telegrafi/