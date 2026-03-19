VLEN: Po ecim sigurt drejt konsolidimit në një parti të vetme
Procesi i unifikimit të VLEN-it tashmë ka hyrë në fazën e vendimeve të guximshme dhe të pakthyeshme thuhet në njoftimin e VLEN-it.
Nga atje thonë se ajo që shihej si nevojë politike, sot po merr formë konkrete si rezultat i vullnetit të konsoliduar për ndërtimin e një subjekti të vetëm, të përbashkët dhe përfaqësues.
“Vendimi i Alternativës për t’u bashkuar në subjektin e ri politik VLEN vetëm sa e konfirmon atë që tashmë është e qartë për këdo që e ndjek me vëmendje këtë zhvillim. Procesi i unifikimit ka nisur dhe nuk ndalet. Edhe subjektet tjera përbërëse të VLEN-it, si Lëvizja BESA, Lëvizja Demokratike dhe ASH, që e ndërmorën këtë hap më herët dhe pezulluan organet e tyre, dëshmojnë pjekuri politike dhe vetëdije të lartë për domosdoshmërinë e këtij konsolidimi”, thonë nga VLEN.
Nga atje shtojnë se çdo hap që po hidhet në këtë drejtim, vijon komunikata, dëshmon se VLEN po ecën sigurt drejt konsolidimit në një parti të vetme, si përgjigje e qartë ndaj kërkesës së shqiptarëve për bashkim, forcë dhe përfaqësim të denjë.
“Pikërisht për këtë arsye, ky proces po përcillet me shpresë nga shqiptarët dhe me shqetësim nga ata që për vite me radhë e kanë trajtuar përfaqësimin si pronë të tyre private. Unifikimi i VLEN-it buron nga nevoja e kahershme e shqiptarëve për përfaqësim të bashkuar, dinjitoz dhe të përgjegjshëm. Sot bëhet gjithnjë e më e qartë se e ardhmja u përket atyre që kanë vizionin dhe guximin për ta ndërtuar atë, jo atyre që mbeten të lidhur pas logjikës së vjetër”, thuhet në komunikatën e VLEN-it./Telegrafi/