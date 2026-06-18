Vjen reagimi i shefit të NATO-s pas marrëveshjes SHBA-Iran
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se “mirëpret” memorandumin e SHBA-së me Iranin.
“E mirëpres vërtet marrëveshjen. Mendoj se presidenti Trump arriti një marrëveshje të mirë”, u tha Rutte gazetarëve në Bruksel përpara një takimi të Ministrave të Mbrojtjes të NATO-s.
Memorandumi do të “degradojë” aftësinë bërthamore të Iranit dhe “do të rivendosë lirinë e lundrimit”, sipas Rutte.
Plani i paqes me 14 pika, i nënshkruar nga SHBA-të dhe Irani, i jep fund luftimeve dhe i hap rrugën rihapjes së Ngushticës së Hormuzit.
Ai gjithashtu përfshin një premtim nga Irani për të mos siguruar ose zhvilluar armë bërthamore, megjithëse pyetje më të gjera rreth programit bërthamor të Iranit mbeten pa përgjigje.
Rutte tha se ndërsa rivendosja e lundrimit në ngushticë nuk bie nën juridiksionin e NATO-s, "nëse NATO mund të luajë një rol, atëherë sigurisht që ne jemi gjithmonë të gatshëm të ndihmojmë". /Telegrafi/