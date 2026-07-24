Virusi i Nilit Perëndimor përhapet në Evropë, raste të reja raportohen në pesë vende
Sezoni i transmetimit të virusit të Nilit Perëndimor është duke u zhvilluar në shumë pjesë të Evropës, me raste të transmetimit lokal të raportuara në Greqi, Itali, Spanjë, Rumani dhe Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të fundit nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) .
Në Greqi, 21 raste të infektimit me virusin e Nilit Perëndimor të fituara në vend janë regjistruar që nga fillimi i sezonit të mbikëqyrjes 2026 deri më 22 korrik, njoftoi Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik (EODY) .
Nga këta, 20 pacientë zhvilluan përfshirje të sistemit nervor qendror, si encefalit, meningjit ose paralizë akute flacide, ndërsa një rast u paraqit me simptoma të lehta.
Deri më tani, nuk janë regjistruar vdekje dhe 13 pacientë janë të shtruar në spital.
Javën e kaluar, u raportuan 14 raste të reja të infektuara në vend.
Përveç kësaj, u identifikua një rast tjetër me një histori komplekse udhëtimi, duke përfshirë një qëndrim në një vend endemik jashtë vendit.
Vendi i mundshëm i ekspozimit nuk është përcaktuar ende dhe rasti nuk është përfshirë në analizën epidemiologjike të EODY-së.
Situata në pjesën tjetër të Evropës
Sipas të dhënave të paraqitura në ECDC deri më 15 korrik 2026, një total prej 33 rastesh të transmetuara në nivel lokal të virusit të Nilit Perëndimor ishin regjistruar në pesë vende në Evropë dhe në fqinjësinë e saj të afërt.
Italia ka parë përhapjen më të gjerë, me 20 raste në 16 zona. Shumica janë raportuar në Novara, me tre raste, dhe në Kremona dhe Verona, me nga dy raste secila. Raste janë raportuar gjithashtu, ndër vende të tjera, në Milano, Firence, Napoli, Padova, Modena dhe Ferrara.
Në Maqedoninë e Veriut, janë regjistruar dy raste, në rajonet e Shkupit dhe Vardarit. Dy raste janë raportuar gjithashtu në Rumani, në rajonet Arges dhe Suceava, dhe dy në Spanjë, në Alicante dhe Seville.
Në Greqi, shumica dërrmuese e rasteve janë zbuluar në Atikë.
Jashtë Atikës, një rast është regjistruar në Njësinë Rajonale të Larisës dhe një në Bashkinë e Palamas.
Vendimi u bazua në të dhëna epidemiologjike dhe gjeomorfologjike, si dhe në afërsinë me zonat ku virusi tashmë qarkullon.
ECDC tani publikon përditësime javore gjatë verës, pasi transmetimi i virusit ndikohet nga kushtet e motit, mushkonjat dhe lëvizjet e zogjve të egër, të cilët janë rezervuari natyror i virusit.
Autoritetet shëndetësore rekomandojnë që njerëzit të marrin masa mbrojtëse personale kundër mushkonjave në të gjithë vendin, pasi nuk është e mundur të parashikohet me siguri se cilat zona do të preken gjatë sezonit të transmetimit të këtij viti. /Telegrafi/